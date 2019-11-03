«Спартак-2» обыграл «Мордовию», «Нефтехимик» вырвал победу в матче с «Армавиром»

Завершились два матча 21-го тура Олимп-ФНЛ.

«Спартак-2» обыграл «Мордовию» (2:0). У победителей отличились Максим Глушенков и Александр Руденко. «Нефтехимик» выиграл у «Армавира» (2:1). У хозяев забивали Илья Петров и Денис Макаров, у гостей — Илия Тучевич.

Олимп-ФНЛ

21-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 35 (1:0). Руденко, 73 (2:0).

«Спартак-2»: Шитов, Гапонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев (Самбу, 83), Глушенков (Миронов, 86), Маркитесов (Васильев, 90), Бакалюк, Нимели (Володкин, 77), Руденко (Тиуб, 86).

«Мордовия»: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Ятченко, Климов, Стрелов, Буранов, Федак (Бояркин, 61), Мухаметшин (Калиханов, 79), Навлетов, Сергеев (Поярков, 86).

Предупреждения: Сергеев, 19. Бакалюк, 76. Юсупов, 79.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

3 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Армавир» — 2:1 (0:0)

Голы: Петров, 57 — с пенальти (1:0). Тучевич, 70 (1:1). Макаров, 90+3 (2:1).

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Куликов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Мичуренков, 79), Уридия (Галиакберов, 90+4), Макаров, Петров (Киреев, 90+6), Галиулин (Потапов, 90+5), Ситдиков.

«Армавир»: Матюша, Тен, Васильев, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов, Поляков, Клопков, Рзаев (Иванченко, 45+1), Гурфов, Калмыков.

Предупреждения: Канаев, 23. Безлихотнов, 36. Галиулин, 42. Поляков, 56. Клопков, 79. Петров, 81. Семенов, 90.

Судья: Куликов (Саранск).

3 ноября. Казань. Стадион «Рубин»