«Спартак-2» объявил о расторжении контракта с Дьяковым
15:13
«Спартак-2» 18 марта на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Дьяковым.
Соглашение с 32-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
Дьяков выступал за «Спартак-2» с февраля 2020 года. Футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-18-vitaliy_dyakov_pokinul_spartak-2/
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