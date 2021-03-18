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«Спартак-2» объявил о расторжении контракта с Дьяковым

15:13
Виталий Дьяков. Фото ФК «Спартак»
Виталий Дьяков. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак-2» 18 марта на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Дьяковым.

Соглашение с 32-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Дьяков выступал за «Спартак-2» с февраля 2020 года. Футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-03-18-vitaliy_dyakov_pokinul_spartak-2/

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