"Спартак-2" и "Зенит-2" обменялись голами

В матче 26-го тура первенства Олимп-ФНЛ "Спартак-2" сыграл вничью с "Зенитом-2" – 1:1. Напомним, что петербургская команда замыкает турнирную таблицу лиги, а московская находится на девятом месте.

Олимп – ФНЛ

26-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: Мостовой, 31 (0:1). Глушенков, 51 (1:1).

"Спартак-2": Терешкин, Воропаев, Гапонов, Мамин, Маслов, Глушенков (Маркитесов, 78), Умяров, Бакаев (Фольмер, 88), Тюнин (Полубояринов, 46), Нимели, Руденко (Прошляков, 55).

"Зенит-2": Городовой, Вяткин, Рукас, Синяк, Богаев, Мусаев, Буранов (Иванов, 59), Камышев (Левин, 76), Мостовой (Макеев, 85), Маркин, Воробьев (Еловских, 68).

Предупреждения: Руденко, 22. Рукас, 26. Маслов, 37. Нимели, 50. Мостовой, 83. Мусаев, 89. Полубояринов, 90.

Удаление: Нимели, 67.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

11 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".