«Балтика» в гостях победила «Спартак-2»
«Балтика» в гостях победила «Спартак-2» в матче 12-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Клуб из Калининграда взял верх со счетом 2:1.
«Балтика» набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Спартак-2» (22) очка остался на третьей строчке.
ФНЛ
12-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (0:0)
Голы: Лазарев, 79 (0:1). Альшин, 84 (0:2). Влад.Шитов, 86 (1:2).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Гапонов (Кутателадзе, 87), Воропаев, Д.Денисов (Толстопятов, 46), Сунгатулин, Шильцов, Маркитесов, Мельников (Вит.Шитов, 72), Оганесян, Влад.Шитов.
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович, Лазарев, Макарчук, Кленкин, Альшин, Гелоян, Кузьмин, Маркович.
Предупреждения: Маркитесов, 45. Вит.Шитов, 89. Карпович, 90+3. Оганесян, 90+3.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
19 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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