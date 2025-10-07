Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу о попытке подкупа арбитров

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев сознался в подкупе арбитров. Ранее Мосгорсуд отпустил функционера из СИЗО.

«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — приводит ТАСС слова из материалов дела.

Совладелец Соболев и гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судье 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.

Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.