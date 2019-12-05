Сотрудники «Луча» остановили работу из-за долгов

Работники «Луча» с 5 декабря остановили работу из-за долгов по зарплате, информирует сайт клуба. Опубликовано обращение работников к губернатору, в котором они жалуются на некомпетентность руководства, а также угрозу банкротства.

- Мы, сотрудники футбольного клуба «Луч», считаем необходимым обратиться лично к Вам, — отмечается в сообщении. - Этот крик отчаяния к Вам — это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел.

Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год.

Наше обращение — не кляуза и не ябедничество, это обращение — крик души. Осознаём, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае.

Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок.

Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса.