Состав «Томи» пополнил грузинский полузащитник
18:56
Состав «Томи» пополнил 25-летний грузинский полузащитник Тенгиз Цикаридзе, сообщает сайт команды из Томкса.
Последним клубом Цикаридзе была грузинская «Чихура», за которую он выступал в прошлом сезоне (15 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи). Контракт с новичком рассчитан до конца сезона.
Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/tengiz-tcikaridze-stal-futbolistom-tomi-2021-01-21
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