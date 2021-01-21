Состав «Томи» пополнил грузинский полузащитник

??? Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний грузинский полузащитник Тенгиз Цикаридзе. Последним клубом Тенгиза была грузинская «Чихура», за которую он выступал в прошлом сезоне (15 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи). Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. pic.twitter.com/cZlieIw6Nu