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Состав «Томи» пополнил грузинский полузащитник

18:56
Тенгиз Цикаридзе. Фото ФК «Томь».
Тенгиз Цикаридзе. Фото ФК «Томь».
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Состав «Томи» пополнил 25-летний грузинский полузащитник Тенгиз Цикаридзе, сообщает сайт команды из Томкса.

Последним клубом Цикаридзе была грузинская «Чихура», за которую он выступал в прошлом сезоне (15 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи). Контракт с новичком рассчитан до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/tengiz-tcikaridze-stal-futbolistom-tomi-2021-01-21

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