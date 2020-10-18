Состав «Акрона» пополнил Ленин из Бразилии
«Акрон» подписал нового легионера. Новичком команды стал бразилец Маркс Ленин, сообщает сайт клуба.
В «Акрон» футболист перешел в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. Южноамериканец выбрал себе 15-й игровой номер. Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде.
Состав «Акрона» пополнил Ленин ?? Тольяттинцы «на флажке» подписали контракт с бразильским полузащитником ?Третии? новичок-иностранец «красно-черных» Маркс Ленин (11.04.2000) свои? первыи? профессиональныи? контракт в 2017 году подписал с родным клубом из Рио-де-Жанеи?ро — самои? популярнои? командои? Бразилии «Фламенго». На протяжении трех сезонов 20-летнии? «революционер» выступал за молодежную команду «стервятников». Ранее атакующии? хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет ?В «Акрон» Маркс перешел в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. Южноамериканец выбрал себе 15-ыи? игровои? номер. Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильнои? обстановке с распространением коронавируса в мире, #Ленин присоединится к тольяттинскои? команде #фкакрон #тольятти #fcakron #akronholding
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2020/10/18/sostav-akrona-popolnil-lenin/