«Сосны, кирпичи и хардкор». Игнашевич показал тренировку «Торпедо» на карантине

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич показал занятия футболистов клуба в режиме самоизоляции. Сегодня стало известно, что большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона-2019/20. Столичный клуб занимает четвертое место с 53 очками, но может подняться на первое, если ему присудят победу над «Армавиром», объявившим о снятии с розыгрыша.

«Черно-белый режим изоляции. Здесь нет пальм, бассейнов и тренажерных залов. Только сосны, кирпичи и хардкор!» — написал Игнашевич в Instagram.