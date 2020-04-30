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«Сосны, кирпичи и хардкор». Игнашевич показал тренировку «Торпедо» на карантине

23:15
Сергей Игнашевич. Фото ФК "Торпедо"
Сергей Игнашевич. Фото ФК "Торпедо"
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич показал занятия футболистов клуба в режиме самоизоляции. Сегодня стало известно, что большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона-2019/20. Столичный клуб занимает четвертое место с 53 очками, но может подняться на первое, если ему присудят победу над «Армавиром», объявившим о снятии с розыгрыша.

«Черно-белый режим изоляции. Здесь нет пальм, бассейнов и тренажерных залов. Только сосны, кирпичи и хардкор!» — написал Игнашевич в Instagram.

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