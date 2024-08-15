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Вратарь «Алании» Солдатенко: «Нас перестали бояться. Надо о себе напомнить»

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Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко заявил, что команда будет играть лучше после возвращения на домашний стадион.

В связи с реконструкцией стадиона «Спартак» во Владикавказе домашние матчи представители Северной Осетии проводят на «Ахмат-Арене» в Грозном.

«Алания» по-прежнему гроза соперников? Думаю, сейчас все стали попроще относиться к нам. Грубо говоря, перестали бояться. Но надо им напомнить, я считаю. Будем стараться. Мы напомним обязательно, когда будем играть дома. Шансов у соперников не будет», — цитирует Солдатенко Legalbet.

Реконструкция владикавказского стадиона началась в 2020 году. По итогам сезона-2023/24 «Алания» заняла 8-е место в первой лиге. В текущем сезоне команда после 5 туров идет на 10-й строчке турнирной таблицы.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 - : -
17.08 17:00
Шинник – Родина
 - : -
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 - : -
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
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18.08 18:00
Сокол – Уфа
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