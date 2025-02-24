Солдатенко рассказал, в какие команды он мог перейти в зимнее трансферное окно

Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко ответил на вопрос, в какие команды он мог перейти в зимнее трансферное окно.

— Конец 2024 года для вас получился нервным?

— Да, быстро ничего не было. 20 дней подряд я в среднем разговаривал по телефону 10 раз в день. Постоянно откуда-то звонили, семейные дела, суета. Когда сказали, что надо искать команду, было очень нервно, неспокойно. Получилось отвлечься только на праздниках с 31 декабря по 4 января. Немного выключился из всего.

— Какие были варианты кроме «Черноморца»?

— «Динамо» Махачкала и тульский «Арсенал». Не знаю подробностей перехода в «Арсенал», но есть доказательства и сообщения о том, что тогда все было решено, могли объявлять о переходе в Тулу. Я сказал о своих условиях, они согласились. Потом уже настолько устал, что готов был куда угодно идти. Все команды перспективные, а это то, что мне надо. С «Черноморцем» я больше всех разговаривал. С «Аланией» договорились благодаря Олегу Петровичу Василенко.

— Что не срослось с махачкалинским «Динамо»?

— Меня не устроили условия контракта и срок соглашения. Первое время я все равно не играл бы, а это меня не устраивало. С одной стороны премьер-лига, а с другой, как бы я ни тренировался, меня бы все равно не ставили, — приводит слова Солдатенко «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Солдатенко провел 20 матчей за «Аланию». Владикавказская команда идет на 17-м месте в МЕЛБЕТ-Первой лиге.