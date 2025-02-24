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Солдатенко рассказал, в какие команды он мог перейти в зимнее трансферное окно

Камила Абдурахманова
корреспондент

Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко ответил на вопрос, в какие команды он мог перейти в зимнее трансферное окно.

— Конец 2024 года для вас получился нервным?

— Да, быстро ничего не было. 20 дней подряд я в среднем разговаривал по телефону 10 раз в день. Постоянно откуда-то звонили, семейные дела, суета. Когда сказали, что надо искать команду, было очень нервно, неспокойно. Получилось отвлечься только на праздниках с 31 декабря по 4 января. Немного выключился из всего.

— Какие были варианты кроме «Черноморца»?

— «Динамо» Махачкала и тульский «Арсенал». Не знаю подробностей перехода в «Арсенал», но есть доказательства и сообщения о том, что тогда все было решено, могли объявлять о переходе в Тулу. Я сказал о своих условиях, они согласились. Потом уже настолько устал, что готов был куда угодно идти. Все команды перспективные, а это то, что мне надо. С «Черноморцем» я больше всех разговаривал. С «Аланией» договорились благодаря Олегу Петровичу Василенко.

— Что не срослось с махачкалинским «Динамо»?

— Меня не устроили условия контракта и срок соглашения. Первое время я все равно не играл бы, а это меня не устраивало. С одной стороны премьер-лига, а с другой, как бы я ни тренировался, меня бы все равно не ставили, — приводит слова Солдатенко «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Солдатенко провел 20 матчей за «Аланию». Владикавказская команда идет на 17-м месте в МЕЛБЕТ-Первой лиге.

Источник: «РБ Спорт»
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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