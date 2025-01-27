Соколов и Калугин покинули «Торпедо»

«Торпедо» расторг контракты с полузащитником Артемом Соколовым и защитником Никитой Калугиным, сообщает клубная пресс-служба.

21-летний Соколов присоединился к «Торпедо» в июле 2024 года. В его активе 6 матчей за черно-белых, в которых Соколов отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

26-летний Калугин присоединился к черно-белым в июне 2023 года, провел за нашу команду 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.