«Сокол» — «Уфа»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Уфа» на выезде выиграла у «Сокола» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. Единственный гол забил Андрей Анисимов.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

«Уфа» одержала первую победу в сезоне и переместилась на 14-е место в турнирной таблице. «Сокол» остался на восьмой строчке с 9 баллами.