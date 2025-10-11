Костромской «Спартак» и «КАМАЗ» обменялись голами в матче ФНЛ

Костромской «Спартак» дома сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 14-го тура первой лиги — 1:1.

Первый гол забил форвард гостей Руслан Апеков, который отличился на 14-й минуте. На 45+1-й минуте полузащитник хозяев Александр Саплинов реализовал пенальти и сравнял счет.

«Спартак» с 29 очками лидирует в турнирной таблице. У «КАМАЗа» 23 балла и четвертая позиция.

Россия. PARI Первая лига. 14-й тур.

11 октября 2025, 15:00. Урожай (Кострома)

Другой матч дня «Сокол» — «Уфа» также завершился ничьей со счетом 2:2. Игра началась с почти часовой задержкой из-за закрытия аэропорта в Саратове, в связи с чем уфимцы опоздали на матч.

На 39-й минуте матча защитник «Уфы» Иван Хомуха получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Уфимская команда с 13 очками располагается на 13-м месте в первой лиге, а клуб из Саратова с 10 баллами идет 16-м.