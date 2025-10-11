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11 октября 2025, 16:58

Костромской «Спартак» и «КАМАЗ» обменялись голами в матче ФНЛ

Алина Савинова

Костромской «Спартак» дома сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче 14-го тура первой лиги — 1:1.

Первый гол забил форвард гостей Руслан Апеков, который отличился на 14-й минуте. На 45+1-й минуте полузащитник хозяев Александр Саплинов реализовал пенальти и сравнял счет.

«Спартак» с 29 очками лидирует в турнирной таблице. У «КАМАЗа» 23 балла и четвертая позиция.

Россия. PARI Первая лига. 14-й тур.
11 октября 2025, 15:00. Урожай (Кострома)
Спартак Кс
1:1
КАМАЗ

Другой матч дня «Сокол» — «Уфа» также завершился ничьей со счетом 2:2. Игра началась с почти часовой задержкой из-за закрытия аэропорта в Саратове, в связи с чем уфимцы опоздали на матч.

На 39-й минуте матча защитник «Уфы» Иван Хомуха получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Уфимская команда с 13 очками располагается на 13-м месте в первой лиге, а клуб из Саратова с 10 баллами идет 16-м.

Россия. PARI Первая лига. 14-й тур.
11 октября 2025, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
2:2
Уфа

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Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Сокол (Саратов)
ФК Спартак (Кострома)
ФК Уфа
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«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в первой лиге

«Волга» уступила «Енисею» и потерпела второе поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 3 1 1 1 7-4 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
12
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
13
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
14
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
15
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
16
 Ленинградец 3 0 1 2 0-5 1
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
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1.08 16:00 Ленинградец – Сочи - : -
1.08 18:00 Нефтехимик – Текстильщик - : -
1.08 19:30 Спартак Кс – Енисей - : -
2.08 11:00 СКА-Хаб. – Урал - : -
2.08 15:00 Арсенал – Торпедо - : -
2.08 16:00 Волга – Челябинск - : -
2.08 17:00 Нижний Новгород – Шинник - : -
3.08 17:00 Уфа – КАМАЗ - : -
3.08 19:30 Велес – Ротор - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 2 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Арсенал

 2 0 0
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