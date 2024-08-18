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Сегодня, 19:55

«Уфа» обыграла на выезде «Сокол», одержав первую победу в сезоне

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«Уфа» одержала выездную победу над «Соколом» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Андрей Анисимов.

«Уфа» добилась первой победы в сезоне. Команда Евгения Харлачева набрала шесть очков и переместилась на 14-е место в таблице. «Сокол» остался на восьмой строчке с девятью баллами.

В следующем матче «Уфа» примет «Сочи» 25 августа, с «Сокол» 23-го числа встретится на выезде со «СКА-Хабаровском».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
18 авг, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:1
Уфа
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Уфа
0
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«Урал» дома обыграл «Чайку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
15
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
16
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
17
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 0 : 0
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 3 : 0
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 0 : 0
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 2 : 1
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 1 : 0
18.08 12:30
Урал – Чайка
 2 : 0
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 0 : 1
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
 - : -
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 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

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Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
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Данила Янов

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 3
Никита Глушков

Никита Глушков

Балтика

 2
И К Ж
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Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Давид Шавлохов

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Тюмень

 4 1 0
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