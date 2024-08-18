«Уфа» обыграла на выезде «Сокол», одержав первую победу в сезоне

«Уфа» одержала выездную победу над «Соколом» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Андрей Анисимов.

«Уфа» добилась первой победы в сезоне. Команда Евгения Харлачева набрала шесть очков и переместилась на 14-е место в таблице. «Сокол» остался на восьмой строчке с девятью баллами.

В следующем матче «Уфа» примет «Сочи» 25 августа, с «Сокол» 23-го числа встретится на выезде со «СКА-Хабаровском».