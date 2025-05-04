«Сокол» — «Тюмень»: видеообзор матча

«Сокол» на своем поле обыграл «Тюмень» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

«Сокол» (26 очков) поднялся на 17-е место в первой лиге, обойдя «Тюмень» (26), которая опустилась на последнюю строчку.

Саратовская команда одержала первую победу в 2025 году. В последний раз «Сокол» обыгрывал тульский «Арсенал» (1:0) в 17-м туре. Игра проходила 2 ноября 2024 года.