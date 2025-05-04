«Сокол» обыграл «Тюмень» и одержал первую победу с ноября

«Сокол» на своем поле победил «Тюмень» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил Батраз Гурциев.

«Сокол» (26 очков) поднялся на 17-е место в первой лиге, обойдя «Тюмень» (26), которая опустилась на последнюю строчку. Саратовская команда одержала первую победу в 2025 году. В последний раз «Сокол» обыгрывал тульский «Арсенал» (1:0) в 17-м туре. Игра проходила 2 ноября 2024 года.

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.

04 мая, 15:00. Локомотив (Саратов)

В параллельном матче «Уфа» дома переиграла «Нефтехимик» — 1:0.