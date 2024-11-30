«СКА-Хабаровск» нанес «Соколу» четвертое поражение подряд, «Енисей» обыграл тульский «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Сокол» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 39-й минуте забил Георгий Гонгадзе.
«СКА-Хабаровск» (29 очков) поднялся на восьмое место в первой лиге. «Сокол» потерпел четвертое поражение подряд (19) остался на 16-й позиции.
В другом матче «Енисей» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» — 2:0. По голу забили Андрей Окладников (39-я минута) и Александр Масловский (54-я).
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Черноморец
|20
|10
|3
|7
|29-26
|33
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
8
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
9
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
10
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|3 : 0
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|2 : 0
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|0 : 1
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|- : -
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|- : -
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|- : -
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|- : -
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
|1.12
|19:30
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|18
|1
|5
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