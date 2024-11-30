«СКА-Хабаровск» нанес «Соколу» четвертое поражение подряд, «Енисей» обыграл тульский «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Сокол» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Георгий Гонгадзе.

«СКА-Хабаровск» (29 очков) поднялся на восьмое место в первой лиге. «Сокол» потерпел четвертое поражение подряд (19) остался на 16-й позиции.

В другом матче «Енисей» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» — 2:0. По голу забили Андрей Окладников (39-я минута) и Александр Масловский (54-я).