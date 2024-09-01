«Сокол» и «Шинник» не смогли выявить победителя в матче первой лиги

«Сокол» и «Шинник» сыграли вничью в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команда из Саратова набрала 11 очков и переместилась на восьмое место в таблице. «Шинник» расположился на 16-й позиции, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Сокол» сыграет в гостях с «Родиной» 9 сентября, а «Шинник» 7-го числа примет «Уфу».