«Сокол» — «Ротор»: смотреть матч первой лиги онлайн
«Сокол» встретится с «Ротором» в 13-м туре первой лиги
«Сокол» примет «Ротор» в 13-м туре первой лиги в понедельник, 7 октября. Начало матча в Саратове на стадионе «Локомотив» — в 19.45 по московскому времени.
Трансляция этой игры в прямом эфире доступна в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также смотреть матч можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.
Ключевые события встречи «Сокол» — «Ротор» появляются в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч между этими командами станет последним в 13-м туре первой лиги. После 12 игр у «Сокола» и «Ротора» по 15 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
2
|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
4
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
5
|Сочи
|13
|5
|5
|3
|22-14
|20
|
6
|Черноморец
|13
|6
|2
|5
|18-17
|20
|
7
|Родина
|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
8
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
9
|Нефтехимик
|13
|4
|5
|4
|11-13
|17
|
10
|Енисей
|13
|5
|1
|7
|13-15
|16
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
12
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
13
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
14
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|
17
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 3
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|1 : 1
|5.10
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|1 : 1
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|2 : 0
|6.10
|17:00
|
Алания – Черноморец
|2 : 0
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|0 : 0
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|5 : 0
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|12
|1
|3
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