«Сокол» примет «Ротор» в 13-м туре первой лиги в понедельник, 7 октября. Начало матча в Саратове на стадионе «Локомотив» — в 19.45 по московскому времени.

Трансляция этой игры в прямом эфире доступна в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также смотреть матч можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Ключевые события встречи «Сокол» — «Ротор» появляются в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч между этими командами станет последним в 13-м туре первой лиги. После 12 игр у «Сокола» и «Ротора» по 15 очков.