«Сокол» и «Ротор» сыграли вничью в матче первой лиги

«Сокол» дома сыграл вничью с «Ротором» в матче 5-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев гол на 38-й минуте забил Владислав Шпитальный. Гости отыгрались на 90+1-й минуте благодаря мячу Николая Покидышева.

«Сокол» набрал 4 очка и занимает 13-е место в таблице первой лиги. «Ротор» с 8 очками — на 5-й строчке.