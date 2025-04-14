«Сокол» — «Родина»: видеообзор матча ФНЛ

«Сокол» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги дома уступил «Родине» — 1:2.

В составе хозяев отличился Владимир Ковачевич, у гостей голы забили Макс Баришич и Роман Юзепчук, забивший в свои ворота.