«Сокол» объявил о назначении Стукалова на пост главного тренера

Экс-тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил «Сокол», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Ранее 40-летний специалист уже работал в «Соколе» с 2017 по 2018 год. Также он тренировал «Ротор», «Уфу» и «Велес».

18 ноября саратовцы объявили об отставке Алексея Баги с поста главного тренера команды. Белорус возглавлял «Сокол» с декабря прошлого года. После 19 туров команда с 19 очками занимает 16-е место в первой лиге.