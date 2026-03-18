«Сокол» объявил о назначении Харлачева главным тренером

Евгений Харлачев назначен главным тренером «Сокола», сообщила пресс-служба саратовского клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Тренер уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года.

Харлачев сменил Младена Кашчелана, который ушел в отставку 16 марта.

«Сокол» набрал 16 очков в 24 турах Первой лиги сезона-2025/26 и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда проиграла последние четыре матча в ФНЛ.