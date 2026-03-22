«Нефтехимик» разгромил «Сокол», Машуков оформил дубль
«Нефтехимик» на выезде победил «Сокол» в матче 25-го тура Первой лиги — 3:0.
Дубль оформил Ислам Машуков. Форвард отличился с игры на 5-й минуте и реализовал пенальти на 23-й. Еще один гол на 86-й минуте забил Андрей Никитин.
«Нефтехимик» (34 очка) поднялся на восьмое место в Первой лиге. «Сокол» (16) потерпел пятое поражение подряд и остается последним в турнирной таблице.
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|
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|12
|7
|3
|2
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|24
|
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|7
|2
|3
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|7
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|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
14
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
15
|Волга
|12
|3
|2
|7
|14-18
|11
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
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|Текстильщик
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|1
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|10.10
|00:00
|Арсенал – Спартак Кс
|- : -
|10.10
|00:00
|Ленинградец – Торпедо
|- : -
|10.10
|00:00
|Нефтехимик – Челябинск
|- : -
|10.10
|00:00
|Нижний Новгород – Енисей
|- : -
|10.10
|00:00
|Ротор – Волга
|- : -
|10.10
|00:00
|СКА-Хабаровск – КАМАЗ
|- : -
|10.10
|00:00
|Сочи – Уфа
|- : -
|10.10
|00:00
|Урал – Велес
|- : -
|10.10
|00:00
|Шинник – Текстильщик
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Нижний Новгород
|14
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|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
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|П
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|
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30 сен 14:50
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