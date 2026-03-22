«Нефтехимик» разгромил «Сокол», Машуков оформил дубль

«Нефтехимик» на выезде победил «Сокол» в матче 25-го тура Первой лиги — 3:0.

Дубль оформил Ислам Машуков. Форвард отличился с игры на 5-й минуте и реализовал пенальти на 23-й. Еще один гол на 86-й минуте забил Андрей Никитин.

«Нефтехимик» (34 очка) поднялся на восьмое место в Первой лиге. «Сокол» (16) потерпел пятое поражение подряд и остается последним в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 25-й тур.

22 марта, 13:00. Локомотив (Саратов)

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