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«Сокол» может приобрести форварда «СКА-Хабаровска» Кутового

Даниил Аршавский
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«Сокол» рассматривает кандидатуру нападающего «СКА-Хабаровска» Максима Кутового в качестве усиления атаки команды, сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, 23-летний форвард уже находится на просмотре в саратовском клубе и принимает участие во вторых зимних сборах «Сокола».

Кутовой является воспитанником «Краснодара». Футболист присоединился к «СКА-Хабаровску» в 2023 году. В нынешнем сезоне нападающий провел лишь один матч в составе хабаровской команды и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда со «СКА-Хабаровском» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 125 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
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 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
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 Урал 21 10 7 4 31-21 37
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5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
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 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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