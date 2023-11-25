«Сокол» на своем поле сыграет против «Кубани» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Сокол» — «Кубань» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Сокол» набрал 20 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Кубани» 17 очков и 18-я строчка.

Узнать расписание матчей 20-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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