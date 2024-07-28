«Сокол» — КАМАЗ: видеообзор матча первой лиги
«Сокол» дома обыграл КАМАЗ в матче 3-го тура первой лиги — 1:0. Встреча прошла 27 июля на стадионе «Локомотив» (Саратов).
Егор Карпицкий забил единственный гол в матче.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
2
|Сокол
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
3
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
5
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
6
|Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Ротор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
10
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Балтика
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Уфа
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.07
|20:15
|
Балтика – Уфа
|1 : 1
|27.07
|14:00
|
Енисей – Торпедо
|0 : 1
|27.07
|18:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 0
|27.07
|19:30
|
Черноморец – Урал
|3 : 2
|28.07
|18:30
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|28.07
|19:00
|
Алания – Родина
|- : -
|28.07
|19:00
|
Сочи – СКА-Хаб.
|- : -
|28.07
|19:30
|
Чайка – Нефтехимик
|- : -
|29.07
|20:30
|
Ротор – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Егор Карпицкий
Сокол
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Александр Юшин
Родина
|1
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|3
|0
|2
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