«Сокол» — «КАМАЗ»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Сокол» и «КАМАЗ» встретятся в рамках 8-го тура PARI первой лиги в среду, 3 сентября. Игра состоится на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 8-й тур.

03 сентября 2025, 18:00. Локомотив (Саратов)

За ключевыми событиями противостояния «Сокол» — «КАМАЗ» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 7-ти туров ФНЛ саратовская команда набрала четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Клуб из Набережных челнов с 14-ю баллами идет на четвертой строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде