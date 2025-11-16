«Факел» обыграл «Сокол» и одержал третью победу подряд

«Факел» на выезде победил «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове.

Единственный гол в матче забил Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти.

«Факел» выиграл третий матч подряд и с 42 очками лидирует в Первой лиге. На втором месте находится «Урал» (39 очков).

«Сокол» (15 очков) занимает 17-ю строчке в турнирной таблице.

Следующий матч в Первой лиге «Факел» проведет 23 ноября на выезде против «Уфы», а «Сокол» в этот же день сыграет с «Шинником».