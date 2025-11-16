Футбол
Сегодня, 14:59

«Факел» обыграл «Сокол» и одержал третью победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент

«Факел» на выезде победил «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове.

Единственный гол в матче забил Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти.

«Факел» выиграл третий матч подряд и с 42 очками лидирует в Первой лиге. На втором месте находится «Урал» (39 очков).

«Сокол» (15 очков) занимает 17-ю строчке в турнирной таблице.

Следующий матч в Первой лиге «Факел» проведет 23 ноября на выезде против «Уфы», а «Сокол» в этот же день сыграет с «Шинником».

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
16 ноября, 13:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:1
Факел

Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Факел (Воронеж)
  • Иванова Кира

    Василий Иванович выходит перед строем, расхаживает задумчиво. Потом вдруг ко всем футболистам: - Птицам деньги нужны?? - Никак нет! - Ну так вот, соколы, зарплату я вашу пропил)):joy::rofl::eagle:

    16.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с победой)) Букмекеры как всегда в шоке...)))) 1-0 Пуси.)) Ну а без шуток, соколята вредная команда, тем лучше отправить их на возрождение в Золото второй лиги)) И разумеется они играли на 200 % своих сил против Воронежа, но надо таким командам надо забивать два-три гола. Но это Лучшая лига мира лига))

    16.11.2025

  • Smash.

    Игру не смотрел, только моменты. Факел сделал то что должно. На этом стадионе лучше не играть днем, солнце прямо в глаза по тайму каждой из команд критично влияет на игру.

    16.11.2025

  • Врн36

    Да и ещё Билайди с лидерством в гонке бомбардиров, а Факел с первым местом

    16.11.2025

  • Врн36

    Факел и всех воронежских болельщиков, с заслуженной и довольно таки лёгкой победой. Сил потратили ровно столько, скольколько понадобилось.

    16.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Невразумительная игра. Мяч летал по небесам. Сокол большие мастера антифутбола. Агрессия и игра в кость. Факелу вместо созидания приходилось ставить на место эту агрессию. Спустили мяч на землю и взяли свои три очка. Ну и с победой и возвращением в единоличные лидеры.

    16.11.2025

  • lakers

    Факел сыграл очень рационально и строго в обороне. Фролкин чуть не начудил в одном эпизоде, но обошлось, а так особо моментов у Сокола не было. Факел в атаке играл значительно острее, были подходы, но в концовке чего-то не хватило... Получилось победить "на классе". Очень важная победа и вышли на первое место в лиге! Бороться и побеждать!

    16.11.2025

    • «Сокол» — «Факел»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    9
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    10
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    11
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
    16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

