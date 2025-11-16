«Сокол» и «Факел» сыграют в 19-м туре PARI Первой лиги в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

16 ноября, 13:00. Локомотив (Саратов)

Следить за ключевыми событиями игры «Сокол» — «Факел» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 18 туров ФНЛ саратовцы набрали 15 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице. Команда из Воронежа с 39 очками располагается на второй строчке.

