«Сокол» победил «Енисей» в матче первой лиги

«Сокол» дома обыграл «Енисей» в матче 2-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 27-й минуте забил нападающий хозяев Дмитрий Сасин.

«Сокол» набрал 4 очка после двух туров первой лиги. У «Енисея» — 3 очка. Саратовцы в 3-м туре сыграют дома с КАМАЗом 27 июля. Клуб из Красноярска в этот же день примет «Торпедо».