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Сегодня, 19:58

«Сокол» победил «Енисей» в матче первой лиги

Руслан Минаев
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«Сокол» дома обыграл «Енисей» в матче 2-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 27-й минуте забил нападающий хозяев Дмитрий Сасин.

«Сокол» набрал 4 очка после двух туров первой лиги. У «Енисея» — 3 очка. Саратовцы в 3-м туре сыграют дома с КАМАЗом 27 июля. Клуб из Красноярска в этот же день примет «Торпедо».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
20 июл, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:0
Енисей
Первая лига
ФК Енисей
ФК Сокол (Саратов)
0
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
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Тренер «Шинника» Черышев нецензурно выругался в эфире после матча с «Уралом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
2
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
3
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
4
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
8
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
9
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
12
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 1
П
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Сурхайхан Абдуллаев

Сурхайхан Абдуллаев

КАМАЗ

 1 0 1
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
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