«Сокол» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

«Черноморец» в гостях обыграл «Сокол» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

После 30 игр «Черноморец» находится на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги с 54 очками. «Сокол» занимает 18-е место с 23 очками.