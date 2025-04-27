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Сегодня, 22:44

«Сокол» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

Сергей Ярошенко
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«Черноморец» в гостях обыграл «Сокол» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

После 30 игр «Черноморец» находится на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги с 54 очками. «Сокол» занимает 18-е место с 23 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 19 9 2 50-17 66
2
 Торпедо 30 14 13 3 47-24 55
3
 Черноморец 30 16 6 8 45-33 54
4
 Сочи 30 15 8 7 48-29 53
5
 Урал 30 13 11 6 41-32 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 30 10 11 9 31-26 41
9
 Ротор 30 9 14 7 25-23 41
10
 Арсенал 30 7 16 7 22-23 37
11
 КАМАЗ 30 10 6 14 28-27 36
12
 Шинник 30 8 11 11 22-29 35
13
 Нефтехимик 30 8 10 12 28-32 34
14
 Чайка 30 7 13 10 29-38 34
15
 Уфа 30 7 8 15 27-44 29
16
 Тюмень 30 7 5 18 25-43 26
17
 Сокол 30 4 11 15 18-39 23
18
 Алания 30 5 8 17 19-43 23
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26.04 08:00
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 1 : 2
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КАМАЗ – Родина
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27.04 12:00
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Уфа – Шинник
 1 : 0
27.04 15:00
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