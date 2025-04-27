«Черноморец» в гостях обыграл «Сокол», забив 2 гола за две минуты в концовке игры

«Черноморец» на выезде обыграл «Сокол» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У гостей по голу на 90+3-й и 90+5-й минутах забили нападающий Гедеон Гузина и полузащитник Роман Акбашев. У хозяев единственный гол на 17-й минуте забил нападающий Стефан Вукич с пенальти.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.

27 апреля, 15:00. Локомотив (Саратов)

В параллельном матче «Тюмень» на своем поле выиграла у «Нефтехимика» со счетом 1:0.