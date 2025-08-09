Футбол
9 августа, 16:30

«Сокол» — «Черноморец»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Сокол» и «Черноморец» сыграют в 4-м туре первой лиги 9 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Сокол» и «Черноморец» сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в субботу, 9 августа. Матч в Саратове на стадионе «Локомотив» начнется в 18.00 по московскому времени.

«Сокол» — «Черноморец»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
09 августа, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:1
Черноморец

Ключевые события и результат игры «Сокол» — «Черноморец» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 3 туров первой лиги саратовцы занимают 12-е место с 2 очками, их предыдущим соперником был «Факел» (0:1). У новороссийцев — 1 очко и 13-я строчка, в предыдущем туре они проиграли «Арсеналу» (1:2).

Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Черноморец (Новороссийск)
«Челябинск» — «Волга»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Челябинск» победил ульяновскую «Волгу» в матче первой лиги
