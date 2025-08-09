«Сокол» и «Черноморец» сыграли вничью

«Сокол» дома сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 4-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев гол забил Владислав Шпитальный. У гостей отметился Саид Алиев.

«Сокол» набрал 3 очка и занимает 12-е место в таблице. «Черноморец» с 2 очками — на 13-й строчке.