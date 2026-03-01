«Сокол» — «Челябинск»: видеообзор матча ФНЛ

«Сокол» проиграл «Челябинску» в домашнем матче 22-го тура Первой лиги — 0:1.

Единственный гол забил Рамазан Гаджимурадов. Он реализовал пенальти на 29-й минуте.

«Челябинск» (35 очков после 22 матчей) занимает четвертое место в таблице Первой лиги. «Сокол» (18 очков после 22 встреч) располагается на 17-м месте.

В следующем туре «Челябинск» 7 марта примет «Спартак», «Сокол» в тот же день сыграет на выезде с «Чайкой».

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