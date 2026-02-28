«Челябинск» в меньшинстве победил «Сокол»

«Челябинск» на выезде обыграл «Сокол» в матче 22-го тура Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола стал Рамазан Гаджимурадов, который на 29-й минуте реализовал пенальти.

Гости с 58-й минуты играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник команды Хетаг Кочиев.

«Челябинск» набрал 35 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» с 16 баллами располагается на предпоследней, 17-й позиции. Команда из Саратова продлила безвыигрышную серию в Первой лиге до шести матчей.

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

28 февраля, 13:00. Локомотив (Саратов)

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