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«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью в матче второго тура первой лиги — 0:0.

Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове.

«Чайка» (4 очка) поднялась на второе место в первой лиге. «Сокол» (2) во второй раз сыграл вничью и идет восьмым в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 2-й тур.
26 июля 2025, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:0
Чайка

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Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Чайка (Песчанокопское)
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«КАМАЗ» благодаря дублю Караева обыграл «Волгу»

Источник: «Спортинг» хочет подписать Мангаша
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 7 6 0 1 21-9 18
2
 Велес 7 5 0 2 10-10 15
3
 Сочи 7 4 1 2 13-8 13
4
 Спартак Кс 6 3 3 0 11-5 12
5
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
6
 Арсенал 7 3 2 2 7-10 11
7
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
8
 Ротор 7 3 1 3 12-10 10
9
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
10
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
11
 Уфа 6 2 3 1 8-7 9
12
 Волга 6 2 0 4 6-9 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 7 2 0 5 4-12 6
15
 Текстильщик 7 1 3 3 5-8 6
16
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
17
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
18
 КАМАЗ 7 0 2 5 6-13 2
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34 тур
19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик 0 : 1
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород 3 : 2
20.08 18:30 Арсенал – Ротор 2 : 1
20.08 19:00 Нефтехимик – Сочи 1 : 2
27.09 00:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 00:00 Спартак Кс – Урал - : -
27.09 00:00 Уфа – Торпедо - : -
27.09 00:00 Челябинск – Енисей - : -
27.09 00:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 8
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 7 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
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