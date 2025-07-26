«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью в первой лиге

«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью в матче второго тура первой лиги — 0:0.

Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове.

«Чайка» (4 очка) поднялась на второе место в первой лиге. «Сокол» (2) во второй раз сыграл вничью и идет восьмым в турнирной таблице.