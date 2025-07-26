«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью в первой лиге
«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью в матче второго тура первой лиги — 0:0.
Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове.
«Чайка» (4 очка) поднялась на второе место в первой лиге. «Сокол» (2) во второй раз сыграл вничью и идет восьмым в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|7
|6
|0
|1
|21-9
|18
|
2
|Велес
|7
|5
|0
|2
|10-10
|15
|
3
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
4
|Спартак Кс
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|
5
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
6
|Арсенал
|7
|3
|2
|2
|7-10
|11
|
7
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|10-5
|10
|
8
|Ротор
|7
|3
|1
|3
|12-10
|10
|
9
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
10
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
11
|Уфа
|6
|2
|3
|1
|8-7
|9
|
12
|Волга
|6
|2
|0
|4
|6-9
|6
|
13
|Челябинск
|6
|2
|0
|4
|7-12
|6
|
14
|Нефтехимик
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Текстильщик
|7
|1
|3
|3
|5-8
|6
|
16
|Ленинградец
|6
|1
|2
|3
|3-8
|5
|
17
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
18
|КАМАЗ
|7
|0
|2
|5
|6-13
|2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|0 : 1
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|3 : 2
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|2 : 1
|20.08
|19:00
|Нефтехимик – Сочи
|1 : 2
|27.09
|00:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|00:00
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|27.09
|00:00
|Уфа – Торпедо
|- : -
|27.09
|00:00
|Челябинск – Енисей
|- : -
|27.09
|00:00
|Шинник – СКА-Хабаровск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|8
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|4
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|7
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|5
|1
|1
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