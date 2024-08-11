«Сокол» — «Балтика»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Сокол» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев забил Иван Чуриков, у гостей отличился Абу-Саид Эльдарушев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Сокол» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками. «Балтика» идет на десятой строчке с 7 очками.