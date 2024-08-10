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Сегодня, 19:59

«Сокол» сыграл вничью с «Балтикой», забив на 90+1-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Сокол» в матче 5-го тура первой лиги дома сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

На гол Абу-Саида Эльдарушева хозяева ответили точным ударом Ивана Чурикова на 90+1-й минуте.

После этого матча «Сокол» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 10-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 5-й тур
10 авг, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:1
Балтика

Первая лига
ФК Балтика
ФК Сокол (Саратов)
2
0
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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
4
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
5
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
10
 Сочи 4 1 1 2 4-5 4
11
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
13
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
14
 Енисей 4 1 0 3 3-5 3
15
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 0 : 0
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 1 : 1
10.08 19:00
Алания – Енисей
 - : -
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 - : -
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 - : -
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.08 19:00
Чайка – Родина
 - : -
12.08 17:30
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Арсенал Т

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Торпедо М

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И К Ж
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Сокол

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