«Сокол» сыграл вничью с «Балтикой», забив на 90+1-й минуте
«Сокол» в матче 5-го тура первой лиги дома сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.
На гол Абу-Саида Эльдарушева хозяева ответили точным ударом Ивана Чурикова на 90+1-й минуте.
После этого матча «Сокол» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|
2
|Нефтехимик
|4
|3
|0
|1
|6-5
|9
|
3
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
4
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-1
|7
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Родина
|4
|2
|1
|1
|2-1
|7
|
9
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
10
|Сочи
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
11
|Ротор
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
13
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
14
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|3-5
|3
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|- : -
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|- : -
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|- : -
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|- : -
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Руслан Барт
Сочи
|2
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
Новости