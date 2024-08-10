«Сокол» сыграл вничью с «Балтикой», забив на 90+1-й минуте

«Сокол» в матче 5-го тура первой лиги дома сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1.

На гол Абу-Саида Эльдарушева хозяева ответили точным ударом Ивана Чурикова на 90+1-й минуте.

После этого матча «Сокол» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 10-й строчке.