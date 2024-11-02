«Сокол» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги
2 ноября в Саратове «Сокол» сыграл с тульским «Арсеналом» в 17-м туре первой лиги. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
16
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
17
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|2 : 0
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|2 : 1
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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