«Сокол» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги

2 ноября в Саратове «Сокол» сыграл с тульским «Арсеналом» в 17-м туре первой лиги. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале лиги.