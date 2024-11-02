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Сегодня, 15:56

«Сокол» нанес «Арсеналу» первое поражение в ФНЛ

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«Сокол» в домашнем матче 17-го тура Мелбет-первой лиги обыграл «Арсенал» (1:0). Единственный гол на 13-й минуте встречи забил форвард Артем Максименко.

Для тульской команды это поражение стало первым в этом первенстве. Безвыигрышная серия «Арсенала» (28 очков) в ФНЛ достигла семи матчей.

Саратовская команда (19 очков) прервала семиматчевую серию без побед в ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
02 нояб, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:0
Арсенал Т

В другой встрече тура «Енисей» на своем поле победил «Ротор» (2:0).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
02 нояб, 14:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:0
Ротор

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2024-2025/
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)
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Источник: Скворцов зимой может перейти в казахстанский топ-клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
11
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 2 : 0
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 1 : 0
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

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Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

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Уфа

 11 1 3
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