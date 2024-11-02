«Сокол» нанес «Арсеналу» первое поражение в ФНЛ

«Сокол» в домашнем матче 17-го тура Мелбет-первой лиги обыграл «Арсенал» (1:0). Единственный гол на 13-й минуте встречи забил форвард Артем Максименко.

Для тульской команды это поражение стало первым в этом первенстве. Безвыигрышная серия «Арсенала» (28 очков) в ФНЛ достигла семи матчей.

Саратовская команда (19 очков) прервала семиматчевую серию без побед в ФНЛ.

В другой встрече тура «Енисей» на своем поле победил «Ротор» (2:0).