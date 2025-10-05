«Сокол» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в первой лиге

«Сокол» на своем поле сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 13-го тура первой лиги — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Антон Мухин. На 53-й минуте гости отыгрались благодаря голу Даниила Пенчикова.

«Арсенал» (15 очков) остается на 11-м месте в первой лиге. «Сокол» (9) поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице