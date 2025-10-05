«Сокол» и «Арсенал» сыграют в 13-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

05 октября, 13:00. Локомотив (Саратов)

Следить за ключевыми событиями встречи «Сокол» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 12-ти туров ФНЛ клуб из Саратова набрал восемь очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Тульская команда с 14-ю баллами идет на 11-й строчке.

