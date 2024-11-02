«Сокол» сыграет с «Арсеналом» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сокол» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров ФНЛ саратовская команда набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Клуб из Тулы с 28-ю очками располагается на третьей строчке Первой лиги.

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