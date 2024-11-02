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Сегодня, 13:00

«Сокол» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Сокол» сыграет с «Арсеналом» в Первой лиге 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артем Молодцов, игрок ФК «Сокол».
Фото ФК «Сокол»

«Сокол» сыграет с «Арсеналом» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сокол» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров ФНЛ саратовская команда набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Клуб из Тулы с 28-ю очками располагается на третьей строчке Первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
02 нояб, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
Арсенал Т

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)
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«Шинник» проявлял интерес к нападающему «Локомотива» Радиковскому
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 - : -
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 - : -
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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