«Сокол» — «Алания»: видеообзор матча первой лиги

«Алания» на выезде обыграла «Сокол» в матче 15-го тура первой лиги — 1:0.

«Алания» (17 очков) поднялась на 13-е место в первой лиге. «Сокол» (15) потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах и опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.