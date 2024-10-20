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Сегодня, 14:21

«Алания» нанесла «Соколу» пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» на выезде обыграла «Сокол» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте забил Батраз Хадарцев.

«Алания» (17 очков) поднялась на 13-е место в первой лиге. «Сокол» (15) потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах и опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
20 окт, 12:30. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:1
Алания
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Сокол (Саратов)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
4
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
5
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
10
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
11
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
12
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 1 : 0
19.10 17:00
Сочи – Родина
 1 : 0
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Черноморец – Нефтехимик
 0 : 0
20.10 09:00
СКА-Хаб. – Урал
 3 : 3
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Енисей – Уфа
 1 : 0
20.10 12:30
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Чайка

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Николай Поярков

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 10 1 4
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Владислав Адаев

Уфа

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Александр Нестеров

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