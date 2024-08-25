«Сочи» уволит Морено, если команда не одержит победы в двух ближайших матчах первой лиги
Стало известно, при каком условии руководство «Сочи» задумается об увольнении главного тренера Роберта Морено.
Как сообщает Legalbet, руководство будет готово рассмотреть вариант с отставкой специалиста, если команда не одержит две победы в двух ближайших матчах первой лиги.
В седьмом туре чемпионата «Сочи» сыграет на выезде с «Уфой». Матч состоится завтра, 25 августа. В восьмом туре южане 1 сентября примут на своем поле «Тюмень».
В нынешнем сезоне команда занимает 12-е место в таблице первой лиги, набрав 7 очков.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|4
|3
|0
|6-2
|15
|
2
|Урал
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
5
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
6
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
7
|Енисей
|6
|3
|0
|3
|5-5
|9
|
8
|Чайка
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
9
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
10
|Алания
|7
|2
|2
|3
|4-3
|8
|
11
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|2 : 2
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|0 : 0
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|1 : 0
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|1 : 1
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|- : -
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Павел Долгов
Алания
|2
|П
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|5
|1
|0
Новости