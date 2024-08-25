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Сегодня, 01:19

«Сочи» уволит Морено, если команда не одержит победы в двух ближайших матчах первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, при каком условии руководство «Сочи» задумается об увольнении главного тренера Роберта Морено.

Как сообщает Legalbet, руководство будет готово рассмотреть вариант с отставкой специалиста, если команда не одержит две победы в двух ближайших матчах первой лиги.

В седьмом туре чемпионата «Сочи» сыграет на выезде с «Уфой». Матч состоится завтра, 25 августа. В восьмом туре южане 1 сентября примут на своем поле «Тюмень».

В нынешнем сезоне команда занимает 12-е место в таблице первой лиги, набрав 7 очков.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Сочи
Роберт Морено
0
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
5
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
6
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
7
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
8
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
23.08 17:30
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 0 : 0
24.08 16:00
Шинник – Алания
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24.08 18:00
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 1 : 1
25.08 12:00
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 - : -
25.08 19:00
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