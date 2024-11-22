«Сочи» — «Уфа»: видеообзор матча первой лиги

«Сочи» обыграл «Уфу» в домашнем матче 20-го тура первой лиги — 5:2.

После 20 игр «Сочи» занимает 3-е место в таблице, набрав 34 очка. «Уфа» — на 14-й строчке с 20 баллами.